Merkezefendi girişimci kadınlar ve el emeği festivali başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından dördüncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' 28 Nisan Cuma günü başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcilerin yanında olmaya ve onlar için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Daha önce üç kez gerçekleştirilen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin dördüncüsü 28 Nisan Cuma günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de başlayacak. Festival, 29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar günlerinde de devam edecek. Festivalin ilk gününde saat 12.00'de Ritmin Melekleri Konseri, saat 19.00'da ise Merkezefendi Belediye Orkestrası ve Türk Halk Müziği Korosu konser verecek.

Festivalin ikinci gününde Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncuları “Üç İyi” isimli çocuk tiyatro gösterisi ile sahne alacak. Davetiye ile giriş yapılacak olan tiyatro gösterisi 12.00 - 14.30 ve 16.00 seanslarında oynanacak. Günün son programında ise Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası saat 20.00'de konser verecek. Üç gün sürecek olan festivalde 250'yi aşkın stantta kadın girişimcilerin ürünleri saat 21.00'e kadar sergilenecek.

“Üretici kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Üretici kadınların her zaman yanlarında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Üreten kadınlarımızın el emeği ürünlerinin sergilendiği festivalimizde tiyatro oyunu ve konserler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Her seferinde büyük mutluluk ve heyecan duyduğumuz festivalimizU 28-29-30 Nisan tarihlerinde sizlerle olacak. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.