Merkezefendi Gündüz Bakımevi, Şubat'ta ayında eğitim öğretime başlıyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kapılarını açmaya gün sayan gündüz bakımevinde incelemelerde bulundu. 799 metrekarelik alandan oluşan gündüz bakımevi bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Gündüz bakımevinde 4 adet sınıf, uyku odası, rehberlik ve revir odası, etkinlik alanı, açık oyun alanı, spor-sanat odası, bekleme alanı, öğretmenler odası, yemekhane ve mutfak bulunuyor.

Merkezefendi'ye ikinci kreşi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Her çocuk özeldir. Okul öncesi eğitim her çocuğumuzun hakkıdır” dedi. Başkan Doğan, “İlçemizde özellikle eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliğini sağlamak ve kadın istihdamını artırmak için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği bizler için çok önemli. Tüm çalışmamız Merkezefendi'miz için” diye konuştu.