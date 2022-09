Merkezefendi halk ekmek büfelerinin sayısı artıyor

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı ‘Merkezefendi Halk Ekmek' büfelerinin sayısını 9'a çıkardı. Büfelerin sıcacık bir hizmet verdiğini belirten Başkan Doğan, “Halkımıza en iyi hizmeti, en iyi şekilde vermek her zaman önceliklerimiz arasında. Büfelerimizin sayısı belirli aralıklarla artmaya devam edecek” dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin ekonomik ve sıcak ekmek tüketimine destek olabilmek amacıyla başlattığı ‘Merkezefendi Halk Ekmek' vatandaştan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Şu ana kadar 6 noktada Merkezefendililere hizmet veren büfeler Sevindik, Muratdede ve Sırakapılar Mahallelerine de kuruldu. Böylelikle ‘Merkezefendi Halk Ekmek' büfelerinin sayısı 9'a yükseldi. Sabahın erken saatlerinde hizmet vermeye başlayan büfelerde ekmek 3 TL'ye satılıyor ve kişi başı en fazla 4 ekmek alınabiliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmet çerçevesinde, Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası, Sümer Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yanı, Akkonak Mahalle Muhtarlığı yanı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 321 Sokak, Sevindik Mahallesi 2309 Sokak, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri yanı ve Sırakapılar Mahallesi 1788 Sokak'ta vatandaşa kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek imkanı sunuluyor.

“En iyi hizmeti en iyi şekilde veriyoruz”

Her gün binlerce ekmeğin ‘Merkezefendi Halk Ekmek' büfelerinden sofralara ulaştığını dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, özellikle dar gelirli ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. İlçede her mahalleye eşit olarak hizmet verdiklerini belirten Başkan Doğan, “Ekonomik sıkıntı ve krizler nedeniyle buğday ve ekmek fiyatları sürekli artıyor. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz ‘Merkezefendi Halk Ekmek' ile halkımıza sıcak ve kaliteli ekmek alma imkanı sağlıyor, bütçelerine destek oluyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti, en iyi şekilde vermek her zaman önceliklerimiz arasında. İhtiyaç duyulan mahallelerimizde büfelerimizin sayısını artırmaya devam ederek ilçemiz genelinde hizmet vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.