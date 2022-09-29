Merkezefendi Halk Ekmekte büfe sayısı 11'e yükseldi

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Merkezefendi Halk Ekmek' büfelerinin sayısını 11'e çıkardı.

Merkezefendi Belediyesi'nin hem ekonomik hem de kaliteli ekmek tüketimine destek olabilmek amacıyla başlattığı ‘Merkezefendi Halk Ekmek' vatandaşlar tarafından her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. Şu ana kadar belirlenen 9 noktada Merkezefendililere hizmet veren büfeler İlbade ve Değirmenönü Mahallelerine de kuruldu. Böylelikle ‘Merkezefendi Halk Ekmek' büfelerinin sayısı 9'dan 11'e yükseldi. Sabah saat 07.00'den itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayan büfelerde ekmek 3 TL'ye satılıyor ve kişi başı en fazla dört ekmek alınabiliyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Merkezefendi Halk Ekmek' uygulaması çerçevesinde; Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası, Sümer Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yanı, Akkonak Mahalle Muhtarlığı yanı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 321 Sokak, Sevindik Mahallesi 2309 Sokak, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri yanı, Sırakapılar Mahallesi 1788 Sokak, İlbade Mahallesi 110 Sokak park içi ve Değirmenönü Mahallesi 1739 Sokak'ta vatandaşa sıcacık ve bütçeye uygun ekmek alma imkanını sunuyor.

“Halk ekmek büfelerini ilçe geneline yayacağız”

Sosyal belediyecilik çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yeni açılan büfelerimizle binlerce ekmeği vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büfelerimizin sayısı git gide artıyor ve artmaya da devam edecek. 11 mahallemizde bulunan büfelerimiz sayesinde vatandaşlarımız ekmeğe daha rahat ulaşıyor. Büfelerimizde satılan ekmeğimiz aile bütçelerine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Merkezefendi Halk Ekmek büfelerini ilçe geneline yayma hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.