Merkezefendi Kent Tiyatrosu ikinci kez tiyatro severlerle buluşacak

6 Şubat'ta Türkiye'yi derinden sarsan deprem afetinin ardından oyunlarına bir süre ara veren Merkezefendi Kent Tiyatrosu, seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden tiyatro ekibi, 31 Mart Cuma günü saat 20.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı "Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?" isimli tiyatro oyunu ile ikinci kez sahneye çıkacak. İki perdeden oluşan ve yaklaşık iki saat sürecek oyunu izlemek isteyen vatandaşlar, Merkezefendi Kültür Merkezi'nden temin ettikleri davetiye ile giriş yapabilecek.