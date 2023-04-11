Merkezefendi Kent Tiyatrosu sahne almaya devam ediyor

Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncuları performanslarını sergilemeye tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden tiyatro ekibi 12 Nisan Çarşamba günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı "Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz" tiyatro oyunu ile sahne alacak. İki perdeden oluşan ve iki saat süren oyunu izlemek isteyen vatandaşlar, Merkezefendi Kültür Merkezi'nden temin edecekleri davetiye ile giriş yapacaklar.