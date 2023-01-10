Merkezefendi Kent Tiyatrosu tiyatro severlerle buluşacak

Merkezefendi Belediyesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine tiyatro oyunları ile devam ediyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde devam eden tiyatro ekibi gerçekleştireceği oyunla seyircinin karşısına çıkacak. 14 Ocak Cumartesi ve 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı ‘Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?' isimli tiyatro oyunu seyirci ile buluşacak. Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularının sahne alacağı oyun Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon'da oynanacak.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek ücretsiz oyuna davetiye ile giriş yapılacaktır. Vatandaşlar, oyun davetiyelerini Merkezefendi Kültür Merkezi'nden temin edebilecek.