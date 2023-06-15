Merkezefendi Kent Tiyatrosu'ndan yeni oyun

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 16 Haziran Cuma günü ‘3 Beş 8 ve Diğer Şeyler' isimli oyunla sahne alacak.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. Tiyatro ekibi yeni ‘3 Beş 8 ve Diğer Şeyler' isimli yeni oyununu, 16 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu'nda oynayacak. Davetiye ile giriş yapılacak olan tiyatro oyununu izlemek isteyen sanatseverler, davetiyelerini Merkezefendi Kültür Merkezi'nden temin edebilecekler.