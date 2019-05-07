Merkezefendi Kültür Merkezi'nde indirim

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ikinci oturumu başkan Şeniz Doğan yönetiminde gerçekleştirildi. Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'ndaki salon kira ücretlerine indirim maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Merkezefendi Belediye Meclisi, Mayıs ayının ikinci oturumunu Başkan Şeniz Doğan yönetiminde gerçekleştirdi. 17 maddeden oluşan gündemde Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı'ndaki salonların kira ücretlerine indirim maddesi meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Oy birliği ile alınan bu karar sonrasında Alyans Nikah Salonu'nun kirası bin 300 TL iken bin TL'ye, Servergazi Salonu'nun kirası bin 770 TL iken bin 200 TL'ye, Petek Salonu'nun kirası 590 TL iken 500 TL'ye indirildi. Kültür merkezinde yer alan salonların kullanımını biraz daha artırmak için bir fiyat indirimine gittiklerini ifade eden Başkan Doğan, “ Petek salonumuza, yıl sonu olması sebebiyle okullarımızın çok talebi oldu. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan derneklere, 250 kişilik olan Petek Salonumuzaçok cüzi bir fiyat belirledik. Komisyondan da oy birliği ile geçmiş. Komisyondaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

19 Mayıs'ta gençler Ankara'ya gidiyor

Merkezefendi Belediye Meclisi tarafından, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı olması vesilesiyle “19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma ve Gençlik” temalı resim yarışmasının düzenlenmesini ve dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ile birlikte lisede öğrenim gören çalışkan ve ihtiyaç sahibi 100 öğrencinin Ankara'ya götürülmesi' maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Resim yarışması sonucu birinciye bin 500 TL, İkinciye bin TL ve üçüncüye 750 TL ödül verileceği bildirildi. 19 Mayıs 2019 gününün Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü olmasıyla birlikte Kültür Müdürlüğünün birçok etkinliğin olacağını belirten Başkan Doğan, “Bu etkinliklerin arasında lisede okuyan gençlerimize yönelik resim yarışmamız ve gezimiz var. 100 öğrencimizle birlikte Ankara'ya, Anıtkabir'e gidelim istedik. Onlara o ruhu tattıralım istedik. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.