Merkezefendi, Kurban Bayramı'na hazır

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hijyen ve sağlık standartlarına uygun kesim alanlarımız hemşehrilerimizin hizmetine hazır” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Belirlenen kurban kesim alanları Merkezefendlilere en iyi şekilde hizmet vermek üzere hazırlandı. Belirlenen noktalarda vatandaşın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi için tüm tedbir ve önlemler alındı.

Kurban kesim alanlarında kasap, zabıta ekipleri ve görevli personel hazır bulunacak. Görev alan ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara yardımcı olacak.

Küçükbaş kurban kesiminin yapılacağı yerler:

Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, TOKİ Evleri Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Karaman (Değirmenönü) Kapalı Pazar Yeri ve 1200 Evler Kapalı Pazar Yerlerinde küçükbaş kurban kesimi yapılacak.