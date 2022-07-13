Merkezefendi lavanta kokacak

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak Mahallesi'nde oluşturulan Lavanta Bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Lavanta Bahçesi'ni Merkezefendi'ye kazandırdıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemize lavanta bahçemizle renk katıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Lavanta Bahçesi'nde 15 bin lavanta bitkisi bulunuyor. Lavanta Bahçesi; büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve otopark alanıyla birlikte toplam da 35 dekarlık büyüklüğe sahip. Masal Parkı'na uzanacak olan Lavanta Bahçesi 60 dekar alanda ziyaretçilerin fotoğraf çekilebileceği salıncak, masa, televizyon ve resim çerçevesi gibi objelerle vatandaşa hizmet veriyor. Lavanta Bahçesi'nin hasadı ise on gün sonra gerçekleştirilecek.

"35 dekarlık alana 15 bin lavanta ekimi yaptık"

Lavanta bahçelerinin Merkezefendi'nin güzelliğine güzellik kattığını belirten Başkan Doğan, "Merkezefendi'nin Yenişafak Mahallesi'ne yaklaşık 35 dekarlık alana 15 bin lavanta ekimi yaptık. Lavantalarımız bu sene de çiçeklerini açtı. Lavanta bahçesine gelen ziyaretçilerimiz çok mutlu oluyor. Merkezefendimize böyle güzellik kattığımız için hemşehrilerimizden övgüler alıyoruz. Merkezefendi'ye lavanta bahçemiz ile renk katıyoruz. Lavanta bahçemiz turizm açısından da önemli bir merkez haline getirmeyi çabalıyoruz. Lavanta bahçesi büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve otopark alanıyla birlikte toplam 35 dekarlık büyüklüğe ulaştı. Merkezefendi'yi daha yaşanabilir, daha renkli ve daha güzel bir ilçe haline getirme yolunda tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ailesiyle birlikte güzel vakit geçirip fotoğraf çekmek isteyen ve bu güzel kokuyu içine çekmek için gelecek tüm herkesi lavanta bahçemize bekleriz" ifadelerini kullandı.