Merkezefendi mevsimlik çiçek dikimiyle renkleniyor

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürmeye tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da ilçeyi rengârenk bir görünüme büründürecek olan mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturdu. Başkarcı Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığındaki serada yetiştirilen menekşe, portakal nergisi, koyungözü çiçeği ve gazanya çiçekleri ekipler tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan kavşak, refüj, park ve birçok alana dikildi. Piyasadan çok daha az maliyet ile üretilen çiçekler Merkezefendi Belediyesi'ne maddi olarak tasarruf sağlarken Merkezefendi'nin her noktası kışlık çiçeklerle renkleniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bunun yanı sıra toprak çapalama, peyzaj düzenlemeleri ve bakım çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor.

“İlçemizi güzelleştiriyoruz”

İlçenin güzel görünümüne katkıda bulunmak amacıyla mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde bulunan kavşak, refüj ve park gibi birçok alana mevsimlik çiçeklerimizi dikerek ilçemizin güzelliğine güzellik katıyoruz. İlçemizin rengarenk görünmesi amacıyla her sene bu dönemlerde yaptığımız mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kış mevsiminde de şehrimizin cazibesini ve canlılığını korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.