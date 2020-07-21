İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkezefendi Müzik Topluluğu bugün sahne alacak

Denizli Merkezefendi Müzik Topluluğu’nun, alınan korona virüs önlemleri eşliğinde akşam saat 20.

Denizli Merkezefendi Müzik Topluluğu'nun, alınan korona virüs önlemleri eşliğinde akşam saat 20.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı'nda konser vereceği duyuruldu.


Merkezefendi Müzik Topluluğu, bugün saat 20.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı'nda Denizlililere konser verecek. Yaklaşık iki saat sürecek olan konserde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına yönelik tüm tedbirler alındı.


“Stresi azaltmak istiyoruz”


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tüm tedbirlere uygun olarak düzenleyeceğimiz konserle, hemşerilerimizin yaşadığı stresi azaltmak istiyoruz. Bugün Saat 20.30'da, Merkezefendi Belediyesi Müzik Topluluğumuz, Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı'nda değerli hemşerilerimize unutulmayacak bir konser verecek. Konserimize hemşerilerimizi bekliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.