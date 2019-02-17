Merkezefendi OBM'den farkındalık yürüyüşü

Kansere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlara sarı kurdele takıldı.

Merkezefendi Belediyesi'nin önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na yürüyen OBM üyelerine Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mert Koç da eşlik etti. Gerçekleştirilen yürüyüşte OBM üyeleri farkındalık amacıyla vatandaşlara sarı kurdele taktı. Yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, “Bugün Merkezefendi Belediyesi Okul Başkanları Meclisimizin yapmış olduğu çok güzel bir etkinlikle ilgili belediyemizin önünden bir yürüyüş başlatıyoruz. 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü ile ilgili gençlerimiz, çocuklarımız, okul başkanlarımız, Okul Başkanları Meclisimiz böyle güzel bir düşünce içerisinde etkinlik yapıyorlar. Ben Okul Başkanları Meclisimizi kutluyorum. Yılın farklı zaman diliminde farklı etkinlikler yapıyorlar. Artık okul başkanlarımız demokratik bir şekilde yönetime sahip çıkıyorlar, yönetime ortak oluyorlar. Böyle sosyal bir konuda da Okul Başkanları Meclisimizin sesini duyuruyor olması bizleri mutlu ediyor”