Merkezefendi Off-Road için geri sayım başladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 22 Ağustos'ta yapılacak olan Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışına adrenalini ve heyecanı seven tüm hemşehrilerini davet etti.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı'na Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan davette bulundu. Başkan Doğan davet mesajında, “Türkiye Off Road Şampiyonası'nın yedi ayağından biri, bu sene de Merkezefendimizde yapılacak. Ulusal nitelikli bu organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, Türkiye Off - Road Şampiyonası 2. Ayak yarışlarını, izleme noktalarının piste hakimiyeti açısından seyir zevkini üst düzeye taşıyan Çakmak Mahallemizdeki yeni pistimizde gerçekleştireceğiz. Seyirci etabının startını 22 Ağustos Pazar günü saat 12.20'de vereceğiz. Daha önce gelerek yarışmacılarımızın antrenman turlarını izlemek isteyen hemşehrilerimiz için tribünlerimiz açık olacak. Biz hazırız, Merkezefendi hazır, araçlar hazır, sporcular hazır. O zaman, sporun ilçesi Merkezefendi'de, 22 Ağustos'ta spor zamanı, Off - Road zamanı. Adrenalini, heyecanı hissetmek isteyen tüm hemşehrilerimizi 22 Ağustos Pazar günü, pistimize davet ediyoruz” dedi.