Merkezefendi renkleniyor

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından yaz aylarında ilçeyi rengarenk bir görünüme büründürecek olan mevsimlik çiçekler toprakla buluşturuldu. Başkarcı Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığındaki serada yetiştirilen kadife çiçeği, vapurdumanı, petunya, zinya ve gazanya çiçekleri ekipler tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan kavşak, refüj, park ve birçok alana ekildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca toprak çapalama ve bakım çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürütüyor. Az maliyet ile üretilen çiçekler Merkezefendi Belediyesi'ne maddi olarak tasarruf sağlarken Merkezefendi'nin her noktası yazlık çiçeklerle renkleniyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçenin her bölgesini rengarenk yapmak için çalıştıklarını söyledi. Yeşil alanlara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Doğan, “İlçemizi mevsimlik çiçeklerle süslüyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte fidanlığımızdaki seramızda ürettiğimiz çiçeklerimizi toprakla buluşturduk. Yaz ve kış dönemlerinde diktiğimiz çiçekler, ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. Merkezefendi'nin daha yeşil, daha güzel, daha rengârenk ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımını sürdürüyor, yeni yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.