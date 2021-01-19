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Merkezefendi, Serkan Menteşe ile anlaştı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor’dan Serkan Menteşe ile anlaştı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor'dan Serkan Menteşe ile anlaştı.


Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol, Basketbol Süper lig ekibi Petkim'den Serkan Menteşe ile anlaştı. 1991 doğumlu ve 183cm boyundaki Menteşe 2018/19 sezonunda Petkim'e geçmiş, daha önce de BSL'ye yükselen Afyon Belediye kadrosunda yer almıştı.



Merkezefendi'den Mersin'e


Son 2 sezonunu Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te geçiren Bertan Baştan ise TB2L ekiplerinden Mersin GSK ile anlaştı.


1998 doğumlu oyuncu bu sezon Merkezefendi formasıyla 9 maça çıkarken, 8 dakika, 2,8 sayı, 2,1 ribaund ve 0,3 asist ortalamaları yakaladı.


Öte yandan dün akşam PAÜ Arena'da yapılan antrenman sonrası Dwight Colebly'in doğum günü kutlandı. Colebly, 27 yaşına girdi.

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