Merkezefendi sokaklarında 23 Nisan coşkusu

Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, vatandaşa bayram coşkusunu yaşatmak için bando takımı oluşturdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Merkezefendi Belediyesi Bando takımı ilk etkinliğini bugün Akkonak, Karaman ve Muratdede Mahallelerinde gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan cadde ve sokaklarda marş ve şarkı çalan bando takımına eşlik etti, vatandaşlar ile çocukları selamlayarak bayramlarını kutladı. Merkezefendi Belediyesi Bando takımını ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı gören vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarından ve pencerelerinden coşkuyla kutladılar. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ulusal egemenliğin 100. yılının sevincini, bandomuzla ve balkonlarından kutlamamıza katılan sevgili çocuklarımızla, hemşehrilerimizle birlikte Merkezefendimizin sokaklarında yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilçemizde tek yürek olarak kutluyoruz. Bando takımımız, yarın da ilçemizin çeşitli bölgelerinde hemşehrilerimize marşlar ve şarkılar çalarak bayram coşkusunu yaşatacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve mutluluk ile kutluyorum” dedi.