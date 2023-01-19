Merkezefendi Sömestr Cup başlıyor

Öğrencilerin yarıyıl tatil dönemindeki boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmesi amacıyla Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek “Merkezefendi Sömestr Cup” turnuvaları başlıyor. Futbol, basketbol ve tenis branşlarının olacağı turnuvalarda çocuklar ve gençler doyasıya eğlenecek. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Futbol turnuvasına 2012 ve 2013 doğumlular başvuru yapabilecek. Müsabakaların 15 gün süreceği turnuvaya gençler kayıt yaptırabilecek. Turnuvada başarı sağlayanlar kupa ve madalyayla ödüllendirilecek.

Müsabakaların 15 gün süreceği turnuvaya katılmak isteyen vatandaşlar Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde veya çağrı merkezine ulaşarak detaylı bilgi alabilecek.