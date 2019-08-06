İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Merkezefendi sporun merkezi olacak'

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası Turnuvası başladı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası Turnuvası başladı.


Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası Turnuvasının ilk karşılaşması yapıldı. Turnuvaya Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun katıldı. Kadınlar Grubu'nda yer alan Denizli Anadolu Pars Spor ile Tuğçe Demirtaş ve Takımı arasında oynandı. Mücadelenin başlama vuruşunu Başkan Doğan yaptı.


Sporculara başarılar dileyen Başkan Doğan, “Turnuvamız, ilk karşılaşma ile başladı. Turnuvamıza katılım sağlayan 17 takımımıza da başarılar diliyorum. Spor alanındaki faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz her zaman devam edecek. Merkezefendi sporun merkezi olacak” dedi.


Turnuvanın ödül töreni 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.