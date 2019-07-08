MErkezefendi'de 15 yaş üstü yetişkinlere yabancı dil kursu

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede 15 yaş üstü yetişkinlere yönelik Merkez Kütüphane'de ücretsiz İngilizce ve Almanca kursu verilecek. Kurslar hafta 4 gün yapılacak.

Kurslar için Merkezefendi Belediyesi ve Merkez Kütüphane'ye başvuru yapılacağı belirtildi. Son başvuru tarihi ise 12 Temmuz olduğu açıklandı. Başlangıç seviyesi ile verilecek olan dil kursu 16 Temmuz- 31 Ağustos arasında yapılacak. Yabancı dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika da verilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi eğitimin, sporun ve sağlığın merkezi bir ilçe olacak. Bugüne kadar eğitimden spora, sağlıktan kültüre birçok etkinlik gerçekleştirdik. Gelişmiş, modern bir Merkezefendi için çalışmalarımız her zaman devam edecek. Bu dönemde yabancı dilin önemini hepimiz biliyoruz. Bir fark oluşturmak, bir adım öne geçmek için yabancı dil bilmemiz gerekiyor. Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak iki dilde ücretsiz kurs vereceğiz. Kayıtlarımız başladı. Yaklaşık iki ay sürecek olan İngilizce ve Almanca kurslarımıza 15 yaş ve üzeri olan tüm Merkezefendili hemşerilerimi bekliyorum” dedi.