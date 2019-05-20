Merkezefendi'de 19 Mayıs'a coşkulu kutlama

Denizli Merkezefendi Belediyesi Okul Başkanları Meclisi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği Gençlik Konseri'nde gençler bayramı coşku içinde kutladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da ilk adımı attığı Samsun'da milli mücadele meşalesinin yakılışının 100'üncü yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Merkezefendi 'de de doyasıya kutlandı. Merkezefendi Belediyesi Okul Başkanları Meclisi tarafından Gençlik Konseri düzenlendi. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki konsere, Denizli Belediyesi Eski Başkanı Ali Marım, Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları Necdet Yılmaz ve Fatma Atıcı Bakcan, gençler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Doğan, alanda bulunan vatandaşların bayramını kutlayarak, “Büyük ve tek önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı. Aradan bir asır geçti. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkarken, cumhuriyeti kurarken, ilke ve devrimlerini hazırlarken ona inanan çok az kişi vardı. Ama büyük bir çaba ve fedakarlıkla Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve bizleri bu güzel vatanda özgürce, muasır medeniyetler çerçevesinde yaşamamızı sağladı. Ama biz bugün milyonlarız ve Atatürk bu güzel vatanı siz gençlere emanet etti. Dedi ki ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek olan sizlersiniz' Siz gençlere öyle çok güvendi ki bu güzel günü, bu milli mücadele gününü, bu Kuva-yi Milliye gününü siz gençlere armağan etti” dedi.

“Öğrencilerimize burs imkanı tanıyacağız”

Başkan Doğan, Merkezefendi Belediyesi olarak her alanda gençlerle olmak istediklerini ifade ederek, “Hem kültürel anlamda hem sanatsal anlamda birlikte olmak istiyoruz. Ben size bir anne olarak, bir kadın olarak ve bir başkan olarak söz veriyorum. Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çok güzel projeler yapacağız. Bu çağdaşlığı, özgürlüğü Denizlimizde ve Merkezefendimizde tekrar tesis edeceğiz. Yasaklar olmadan buralarda nice festivaller olacak. Öğrencilerimize burs imkanı tanıyacağız. Artık Merkezefendi Belediyesi'nde ‘ben yaptım oldu' anlayışı yok. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Konserde Kazım Kaynak Anadolu Lisesi Liberosis grubu, Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Fly6 grubu, Nalan Kaynak Anadolu Lisesi Anestezi ve Kedy grubu sahne aldı. Konser alanını dolduran vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı doyasıya kutladı.