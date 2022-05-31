Merkezefendi'de 2 bin öğrenci kitaplarla buluştu

Bugün 2 bin öğrencinin Kitap Günleri'ni ziyaret ettiğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, hem keyifli vakit geçiriyorlar hem yazarlarımızla sohbet ediyorlar hem de kitap okuyorlar” dedi.

Kültür, sanat ve eğitime destekleriyle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kitap Günleri, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. 27 Mayıs Cuma günü açılışı gerçekleştirilen ve birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinliği ile kitapseverler ile bir araya geldiği Kitap Günleri'ni, bugün iki bin öğrenci ziyaret etti. Kitap kokuları arasında stantları tek tek dolaşan öğrenciler, yazarlar ile de sohbet etti. Öğrenciler, aldıkları kitapları büyük bir heyecanla Merkezefendi Kültür Merkezi'nde okumaya başladı.

“Onların bu ilgisi bizleri mutlu ediyor”

Öğrencilerin kitaplarla iç içe olması gerektiğini belirte Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “2.Kitap Günlerimiz birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Binlerce eserin yer aldığı Kitap Günlerimize geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz de büyük ilgi gösteriyor. Onların bu ilgisi ve heyecanı bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin böylesine güzel etkinliklerle buluşması hem kendileri hem de bizler için çok önemli. Merkezefendi Belediyesi olarak eğitime, kültüre ve sanata her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. 5 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek Kitap Günlerimize tüm kitapsever hemşehrilerimizi bekliyorum” diye konuştu.