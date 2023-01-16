Merkezefendi'de 20 milyon 160 bin adet atık poşeti dağıtıldı

Merkezefendi Belediyesi'nin daha temiz bir çevre ve doğa için gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, evsel ve ambalaj atıkların çevre kirliliğine sebebiyet vermeden toplanabilmesi için, ilçe genelinde mavi ve siyah atık poşeti dağıtıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı içerisinde 140 bin haneye toplamda 20 milyon 160 bin adet atık poşeti dağıttı.

“Çevre konusunda duyarlıyız”

Çevre konusunda duyarlı olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Atıkların doğaya olan zararını biliyor ve bu noktada farkındalık oluşturacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mavi ve siyah atık poşeti dağıtan sayılı belediyelerden biriyiz. Hanelerimize teslim ettiğimiz poşetler ile atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırıyor, çevre kirliliğini önlüyor ve geri dönüşüme, ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Yerel yönetimler olarak temiz bir dünya ve çevre bırakmak hepimizin en önemli görevlerinden biri. Hiç durmadan gelişen dünyada artan kirliliği önlemek için her türlü mücadeleyi veriyoruz” diye konuştu.