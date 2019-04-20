Merkezefendi'de 23 Nisan Çocuk Bayramı yürüyüşü

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından çocuklarında katılımı ile '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' yürüyüşü gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi önünde başlayan ve Bayramyeri Meydanında son bulan yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar, Merkezefendi belediye başkanı Şeniz Doğan ve çocuklar katıldı. Çizgi film karakterleri ve palyaçolarında bulunduğu etkinlikte çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Yürüyüş sonunda bir konuşma yapan Başkan Doğan,

Konuşmasına Hakkari'deki çatışmada şehit olan ve yaralanan askerlere başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri ile başladı. Doğan, “23 Nisan dendiğinde ilk aklımıza gelen gülüşleri ile sokaklarda koşturan çocuklarımızdır. Yarın Merkezefendi Kültür Merkezinde yapacağımız şenliğe buradan tüm çocuklarımızı ve tüm Denizlili hemşerilerimizi davet etmek istiyorum” dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara kek dağıtan Doğan, miniklerle aynı mutluluğu yaşadığını söyleyip, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.