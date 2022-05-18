Merkezefendi'de 300 bin fide toprakla buluştu

Merkezefendi Belediyesi tarafından Aşağışamlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal tesis hizmete açıldı. Açılışla birlikte Merkezefendi Belediyesi ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı' çerçevesinde üreticiye fide dağıtımı da gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkeze gelmek, çocuklarınızı merkeze götürmek, bugünkü hayat koşullarını düşündüğümüzde çok zor. İşte sosyal tesisimiz ile hizmeti ayağınıza getirdik. Üreticilerimize de ilk sene 120 bin, geçen sene 200 bin, bu sene 300 bin fide dağıttık. Sizler yeter ki üretin, ekin, biçin, dikin” dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ilçeye yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesince Aşağışamlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve içerisinde çok amaçlı salon, muhtarlık ve çeşitli iş yerleri bulunan ‘Sosyal Tesis'in açılışı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticilerin katılımıyla hizmete açıldı. Protokol üyeleri sosyal tesisin açılış kurdelesini birlikte kesti.

300 bin fide üreticiyle buluştu

Aşağışamlı Mahallesi'nde gerçekleştiren açılış etkinliğiyle birlikte aynı zamanda ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı' çerçevesinde fide dağıtımı da gerçekleştirildi. Başkarcı Mahallesi'nde başlayan fide dağıtım programı Aşağışamlı Mahallesi'nde devam etti. Aşağışamlılı üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri teslim edildi. 2020 yılında 120 bin ve 2021 yılında 200 bin fide desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da 300 bin fideyi üreticiyle buluşturdu.

“Hizmeti ayağınıza getirdik”

Sosyal tesiste birçok aktivite ve kursun olacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu sosyal tesisimiz çok önce bitti ancak açılışını pandemiden dolayı yapamamıştık. Şimdi açılışını gerçekleştiriyoruz. Kadınlar, burayı özellikle sizler için yaptık. İstediğiniz kursu burada açmak istiyoruz. Yazın çocuklarımıza etütler verelim, satranç, robotik kodlama kursları verelim burada. Aşağışamlı, Üzerlik, Altındere, Yeşilyayla gibi mahallelerimiz biraz daha merkezden uzak olduğu için sosyal aktiviteleriniz burada çok sınırlı. Merkeze gelmek, çocuklarınızı merkeze götürmek, bugünkü hayat koşullarını düşündüğümüzde çok zor ve zamanınız da yok. İşte hizmeti ayağınıza getirdik” diye konuştu.

“Yeter ki üretin, ekin, biçin, dikin”

Üretime büyük önem ve destek verdiklerini söyleyen Başkan Doğan, “Ülkenin geçtiği ekonomik sıkıntılar, alım gücünün düşmesi, üretime, çiftçiye, üreticiye yapılanlar bizler zorluyor. Yerel yöneticiler olarak tarımı her zaman desteklemeliyiz. Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde biz bunu yapıyoruz. Üreticilerimize ilk sene 120 bin, geçen sene 200 bin, bu sene 300 bin fide dağıttık. Yine üreticilerimize 100 ton gübre desteğinde bulunduk. Gelecek ay içerisinde de 100 ton yem desteğinde bulunacağız. Sizler yeter ki üretin, ekin, biçin, dikin” dedi.