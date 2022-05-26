Merkezefendi'de 4 bin öğrenci ‘Robotik Kodlama Sınavı'na girdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından öğrenci seçme sınavlarının birinci etabına 4 bin 375 öğrenci ‘Robotik Kodlama Sınavı'na girdi.

Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime olan destekleri devam ediyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi tarafından öğrencilerin üretkenlik gelişmesine, akademik kariyerlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan akademinin, öğrenci seçme sınavlarının ilk etabı Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 33 ilkokulda gerçekleştirildi. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı birinci etap sınavlarına 4 bin 375 dördüncü sınıf öğrencisi katıldı. Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun da sınava giren öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Sınıfları tek tek ziyaret eden Başkan Yardımcısı Coşkun, öğrencilere başarılar diledi.

“Eğitim her zaman önceliğimizdir”

Çocukların en iyi şekilde eğitim hayatlarını sürdürmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, “Merkezefendi Belediyesi olarak kurduğumuz Robotik Kodlama Akademisi'nin, öğrenci seçme sınavlarının birinci etabını bugün gerçekleştirdik. Akademimizde verdiğimiz eğitimler çocuklarımızın motor kabiliyetlerinin gelişmesine ve mekanik düzeneklerin çalışma prensiplerini öğrenmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca burada verilen eğitimler çocukların sadece motor becerilerini ve mekanik yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, algoritma mantığını da kavramalarını sağlamaktadır. Bunları öğrenen ve geliştiren çocuklarımız, hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilme becerisini de elde etmiş olacak.” diye konuştu.

“Bu sınav bizim için çok faydalı”

Sınav heyecanı yaşayan minik öğrenciler, sınavın kendilerine çok büyük fayda sağlamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu sınavın iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Gamze Ekiz, “Bu sınavın bizler için iyi bir sınav, iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bu sınav için çok çalıştım. Bu yüzden başarılı da olmak istiyorum. İleride öğretmen veya doktor olmak istiyorum” dedi.

Ücretsiz eğitim alacaklar

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı birinci etap sınavlarına giren 4 bin 375 öğrenciden başarılı olan yüzde 10'luk dilimi, 2 Haziran Perşembe günü yapılacak olan ikinci etap sınavına girmeye hak kazanacak. İlk etap sonuçları, 30 Mayıs Pazartesi günü okul idareleri tarafından açıklanacak. İkinci etap sınavlarında en başarılı 48 öğrenci, normalde yıllık yaklaşık 300 bin Türk Lirası karşılığında verilen eğitimi ücretsiz olarak alacak. Öğrenciler, Merkezefendi Belediyesi tarafından Havva Süleyman Yağlıca Ortaokulu'na kurulan İleri Teknoloji Robotik Kodlama sınıfında eğitim görecek. Geçtiğimiz dönemlerde, Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda önemli dereceler elde edip başarı sağladılar. Ayrıca Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nde dördüncü sınıfa kadar olan öğrencilere başlangıç ve orta seviyede robotik kodlama kursları veriyor. Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nde açılan robotik kodlama kursunda yaklaşık bin 500 kursiyer de kodlama eğitimi alarak ‘Robotik Kodlama Sınavı'na hazırlanıyor.