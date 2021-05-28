Merkezefendi'de 61 sanatçı eserleriyle karma sergiye katılacak

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “61 sanatçımızın katılacağı, 20 gün sürecek olan Denizli Görsel Sanatlar Grubu iş birliğimizle düzenlenecek olan sergimize tüm sanatseverleri davet ediyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Görsel Sanatlar Grubu iş birliğiyle karma sergi düzenlenecek. 61 sanatçının eserleriyle katılım sağlayacağı karma sergi, 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 18.00'de kapılarını Denizlili sanatseverlere açacak. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan sergi 30 Haziran Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek. Merkezefendi'nin her zaman sanatın, kültürün, eğitimin ve bilimin merkezi olacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Sanat duyguların, hayal gücünün şekle bürünmesidir. Bir toplumun gelişmişlik düzeyini, zevklerini, kültürünü ve değerlerini ürettikleri sanat eserlerinden anlayabiliriz. Bu düşünce ile Merkezefendi Belediyesi olarak kültür ve sanat alanındaki etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Merkezefendimizi büyük, çağdaş sanat etkinlikleri ile buluşturuyoruz, buluşturmaya da devam edeceğiz. Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimize kültür sanat alanında en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. İlçemiz, her zaman sanatın, kültürün, eğitimin ve bilimin merkezi olacak. 61 sanatçımızın katılacağı, 20 gün sürecek olan Denizli Görsel Sanatlar Grubu iş birliğimizle düzenlenecek olan sergimize tüm sanatseverleri davet ediyorum” diye konuştu.