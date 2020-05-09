Merkezefendi'de 730 berber, kuaför ve güzellik salonu dezenfekte edildi

Korona virüs (Covit-19) salgın dönemi çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 730 berber, kuaför ve güzellik salonunda dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar en kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte hizmete ara veren ve Pazartesi günü tekrar hizmet verecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacak. Gerçekleştirilen çalışma sonunda hem esnafımız hem de hemşerilerimiz hijyenik bir ortamda bulunmuş olacak. Merkezefendi Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Bu dönemi birlikte, el ele aşacağız.”