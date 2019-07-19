Merkezefendi'de ‘Açık Hava Sinema Geceleri' başlıyor

‘Açık Hava Sinema Geceleri' adı altında beyaz perdede film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Denizli Merkezefendi Belediyesi yaz akşamlarında vatandaşların sosyal etkinlik kapsamında Açık Hava Sinema Geceleri düzenlenecek. Film keyfi ilk olarak bir alışveriş merkezi açık otoparkında başlayacak. Sonrasında her hafta salı günü başka bir mahallede olacak. 23 Temmuz Salı günü saat 21.00'da başlayacak olan sinema gecesinde, yönetmenliğini Bora Egemen'in yaptığı, baş rollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Alihan Türkdemir ve Büşra Develi gibi isimlerin rol aldığı ‘Hadi Be Oğlum' filmi beyaz perdeye yansıtılacak.

“Kültürel ve sanatsal projelerimize devam ediyoruz”

‘Açık Hava Sinema Geceleri 'ne sinemaseverleri davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal projelerimize devam ediyoruz. Merkezefendililere, yaz akşamlarında aileleri ile birlikte sinema keyfi yaşatacağız. Tüm hemşerilerimi açık havada, birlik ve beraberlik içinde filmi seyretmeye davet ediyorum. Hemşerilerimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.