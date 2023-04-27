Merkezefendi'de alzheimer hastalığında öz bakım semineri verilecek

Denizli'nin ilk Alzheimer Yaşam Merkezi'ni ilçeye kazandırarak büyüklerin hayatını kolaylaştıran Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Alzheimer rahatsızlığı bulunan büyüklerin sosyal hayata katılımına katkı sağlayan, ailelerine de destek veren Merkezefendi Belediyesi tarafından 28 Nisan Cuma günü saat 11.00'de Alzheimer Yaşam Merkezi'nde ‘Alzheimer Hastalarında Öz Bakım' konulu bir seminer düzenlenecek.

Dr. Öğr. Üyesi Fadime Gök'ün konuşmacı olarak katılacağı seminerde kişisel bakım ve hijyen konusu ele alınacak.