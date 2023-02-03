Merkezefendi'de atıklar ayrıştırılarak toplanıyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde, geri dönüşüm odaklı birçok proje ve çalışma ile doğaya, ekonomiye ve ekosisteme büyük fayda sağlıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için Karahasanlı Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Denizli'nin ilk ‘Atık Getirme Merkezi' hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların değerlendirilebilir atıkları getirmesi amacıyla Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilen ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri' sayesinde kağıt, metal, plastik, elektrikli-elektronik, cam ve pil gibi atıklar kaynağından ayrı bir şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Merkezefendi Belediyesi'nin bu uygulamayı ilçede hayata geçirmesi ile birlikte çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Özellikle Mobil atık getirme merkezlerinde her bir bölmede türlerine göre toplanacak olan atık piller, kağıt, plastik, metal, cam, elektronik atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye önemli oranda katkı sağlayacak.

“Dünya, doğanın tüm renkleri ile güzel”

Geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kontrollü tüketmek ve daha az atık üretip çevreyi kirletmemek, bizlerin en önemli sorumlulukları arasında. Hemşehrilerimizin de duyarlılığı ve katılımı ile yaşam dengesi oluşturma ve kaynakları sürdürülebilir hale getirme hedefimize ulaşmaya devam ediyoruz. İlçemizde, geri dönüşüm odaklı birçok proje ve çalışma ile doğaya, çevreye ve ekosisteme büyük fayda sağlarken, ekonomiye de katkı da bulunuyoruz. Okullarda da farkındalık oluşturmak adına öğrencilere çevre eğitimi konusunda bilgiler veriyoruz. Dünya, doğanın tüm renkleri ile güzel. Daha temiz, daha yeşil bir gelecek için durmaksızın çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.