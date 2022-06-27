Merkezefendi'de başpehlivan İsmail Balaban oldu

600 pehlivan, 30 başpehlivanın katıldığı müsabakalar sonunda başpehlivanlığı, final müsabakasında Menderes Saltık'ı mağlup eden İsmail Balaban kazandı.

Şemikler Spor Tesisleri'nde yapılan ve ikincisi gerçekleştirilen Merkezefendi Yağlı Güreşleri müsabakalarına Merkezefendili ve Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Mücadelelerin başladığı andan itibaren tribünleri dolduran güreş severler birbirinden heyecanlı müsabakaları coşkuyla izledi. Geçen seneki güreşlerin ağası iş insanı Mehmet Yukarıca ağalığını iş insanı Ahmet Turan'a devretti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve protokol üyeleri tribünleri dolduran seyircileri selamladı.

600 pehlivan, 30 başpehlivanın katıldığı müsabakalar sonunda başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, başpehlivan olan İsmail Balaban'a madalya ve kupasını takdim etti. İkinciliği Menderes Saltık, üçüncülüğü Turan Balaban ve Orhan Okulu paylaştı. İkinci ve üçüncülüğü elde eden başpehlivanlara ve diğer kategorilerde dereceye giren sporculara da kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

“Pehlivanlarımızı kutluyor, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum”

Vatandaşların yağlı güreşe yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri'nde değerli hemşehrilerimiz bizleri yalnız bırakmadığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte coşku içinde yağlı güreşleri izledik. Birbirinden ünlü başpehlivanlarımızı hemşehrilerimiz ile bir araya getirdik. Spora ve sporcuya her zaman desteğimiz devam edecek” dedi.

600 pehlivanın ve 30 başpehlivanın kıyasıya mücadele ettiğini belirten Başkan Doğan, “Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin Şampiyonu, İsmail Balaban oldu. Güreşlerimizin galibi İsmail Balaban'ı ikinci Menderes Saltık'ı ve yarı finalde er meydanına çıkarak güreşlerimizin üçüncülüğünü elde eden Turan Balaban ve Orhan Okulu'yu kutluyor, tüm pehlivanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.