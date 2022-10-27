Merkezefendi'de bayram coşkusu başladı

Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine başladı. Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Korusu, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahne aldı. 7'den 70'e tüm vatandaşlar konsere büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet sevdalıları, birbirinden güzel marş ve türkülere de eşlik etti. Salonu dolduran vatandaşlar konser sonunda orkestra ve koroyu dakikalarca ayakta alkışladı. Duygu dolu anların da yaşandığı Cumhuriyet Konseri ile Denizlililer unutulmaz bir gece yaşadı.

“İyi ki cumhuriyet, ilelebet cumhuriyet”

Cumhuriyetin çok kıymetli ve önemli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu büyük mirasa her zaman sahip çıkacaklarını söyledi. Başkan Doğan, “Bu hafta bizler için büyük hafta. Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Merkezefendimizde nice bayramları bugüne kadar onurla, gururla ve coşkuyla kutladık, kutlamaya da devam ediyoruz. Cumhuriyetin ilanı bizim için çok farklı. Bu ülke için, bu millet için her şey Cumhuriyet ile başladı. Cumhuriyet fazilet, erdem, çağdaşlık, yenilik, hak, hukuk, demokrasidir. Bugün buradaysak, demokrasi ile yaşıyorsak tek Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Bir gün olsun aklın ve bilimin yolundan ayrılmadan, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin izinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.