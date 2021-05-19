Merkezefendi'de bayram çoşkusu şenlikle kutlanıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları korona virüs tedbirleri çerçevesinde bu yılda coşku ile gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şampiyon olan Denizli Basket sporcuları ve protokol ile gezici tırda hemşehrilerini selamlayarak bayramlarını kutladı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları büyük bir coşku ile gerçekleştiriliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, CHP Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, CHP Merkezefendi Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Özdarak, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun, meclis üyeleri, CHP il ve ilçe yöneticileri, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular ile birlikte bayram için özel olarak hazırlanan, maskotların, bando takımının bulunduğu gezici tırda hemşehrilerini selamlayarak bayramlarını kutladı. Denizlililer, marş ve şarkılara eşlik ederek etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

“Merkezefendililerin ve Denizlililerin bayramını kutluyorum”

Milli bayramları büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Bugün kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 102. Yıl dönümü. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkarak bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlatmış ve sonucunda da büyük bir zafere ulaşılmıştır. Merkezefendi Belediyesi olarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu hemşehrilerimize yaşatıyoruz. Milli bayramlar, büyük bir coşku ve gururla kutlanması gereken özel günlerdir. Bayram için hazırlamış olduğumuz tır ve araçlarımızla Merkezefendimizin cadde ve sokaklarında marşlar ve şarkılar eşliğinde dolaşarak hemşehrilerimizle bayramlaştık. Birlikte daha sağlıklı daha güzel günlerde bayram coşkusunu yaşayacağımız günler diliyorum. Tekrardan Merkezefendililerin ve Denizlililerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum” diye konuştu.