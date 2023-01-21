Merkezefendi'de ‘Ben Türkan Saylan' gösterisi ayakta alkışlandı

Merkezefendi Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliği ile düzenlenen ‘Ben Türkan Saylan' tiyatro gösterisine, Denizlililer büyük ilgi gösterdi.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Türkan Saylan'ın fikirlerine, ülkülerine ve yaşamına ışık tutan, Cengiz Toraman tarafından kaleme alınan, Merkezefendi Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 'Ben Türkan Saylan' adlı tiyatro gösterisi Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Çağdaş Cumhuriyet kadını Türkan Saylan'ın yaşamının ele alındığı ‘Ben Türkan Saylan' adlı gösterisine Denizlili tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Prof.Dr. Türkan Saylan'ın hayatındaki en önemli kesitleri canlandırdı. Türkan Saylan'ın çocukluğunun, gençliğinin, cüzzam ile mücadelesinin, kız çocukları için neler yaptığının anlatıldığı gösteride duygusal anlar yaşandı. Gösteri sonunda Türkan Saylan'ın hayatını canlandıran ve salondaki herkese duygu dolu anlar yaşatan oyuncu Şenay Gürler ayakta alkışlandı.

“İyi ki Türkan Saylan vardı”

Tiyatro gösterisi sonunda oyuncu Gürler'e çiçek takdiminde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kendisine teşekkür etti. Başkan Doğan, “Tıp bilimine kazandırdıkları, kız çocuklarımız ve kadınlarımız için eğitimde oluşturduğu fırsat eşitliği sağlaması bizler için çok kıymetli. Bizler de ilçemizde bu fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Sizleri ağırlamaktan ve bu gösterinin burada sahnelenmesinden dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. İyi ki Türkan Saylan hocamız vardı. Emeklerinden dolayı Şenay Güler'e ve bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.