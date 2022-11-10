Merkezefendi'de ‘Beni hatırlayınız' gösterisi büyük beğeni topladı

Merkezefendi Belediyesi'nin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinliklerinde, ‘Beni Hatırlayınız' isimli tek kişilik tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Atamızın izinden ayrılmadan, onun ilke, inkılap ve devrimleri doğrultusunda mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılının anısına çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tiyatro oyuncusu ve Yazar Utku Erişik, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattığı ‘Beni Hatırlayınız' isimli tek kişilik tiyatro gösterisi Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tiyatro oyuncusu Utku Erişik'in, iki saatten fazla süre sahnede kaldığı iki perdelik oyunda, müthiş bir oyunculuk performansı sergileyip seyirciyi büyüledi. Cumhuriyetin nasıl ve hangi şartlarda kurulduğunu sahnede büyük bir ustalıkla oynayan Erişik, salonu dolduran seyircileri oyunculuğu ile o dönem de yaşanan günlere götürdü.

“Atamızın izinden ilerliyoruz”

Atatürk'ün izinden ve ışığından sonuna kadar ilerleyeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyemiz ve Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi ile 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğini gerçekleştirdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 84. yılında anma etkinliğinde düzenlediğimiz; Utku Erişik'in hazırlamış olduğu 'Beni Hatırlayınız' adlı Atatürk'ü anlatan tek kişilik gösterisini hep beraber izledik. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar dahiyane bir lider olduğunu ve bizim bu anlamda ne kadar şanslı bir ülke olduğumuzu belirtmek isterim. Bizlerin yapacak tek bir şeyi var. Atamızın izinden ayrılmadan, onun ilke, inkılap ve devrimleri doğrultusunda mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu mücadeleyi de bizden sonraki nesillere ve gençlere aktarmakta görevimiz. Gösteride bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sevgiyle, dostça ve Atatürk ile kalın” ifadelerini kullandı.

“Atamızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti'ni yoktan var eden Atatürk'ün eserlerine sahip çıkacaklarını belirten Denizli Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Azize Akdemir, “Fikirler ve devrimler sanatla yayılır diyen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine inanmış bir dernek ve bu sözleri kendisine yol bilmiş bir sanatçının buluşması ile Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan bedenen ayrılışının 84'üncü yıl dönümünde bir kez daha sarsılmaz bağlılıkla, saygı ve minnetle anıyoruz. Milletimizin devamı ve sonsuza dek yaşaması için onun bıraktığı tüm eserlere sahip çıkarak yaşatmak ve gelecek kuşaklara anlatmak her zaman ilk ödevimiz olacaktır. 10 Kasım'da Cumhuriyeti yeniden yaşatmak ve yüceltmek için el ele vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Katılımızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederiz” dedi.