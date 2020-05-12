Merkezefendi'de berber ve kuaför salonlarına zabıta denetimi

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde hizmet veren kuaför, berber ve güzellik salonlarında hijyen denetimlerine başladı. 730 berber, kuaför ve güzellik salonları belli aralıklarla denetlenecek. İş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını, gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını denetleyen zabıta ekipleri, herhangi bir sorun ile karşılaşmadı. Zabıta ekipleri, işyerlerinin belirlenen saatler içerisinde açılıp kapanmasını, müşterilerin randevu sistemiyle alınacağını, tıraş ve bakım esnasında bulaşma riski olan ustura ile fırçaların kullanılmamasını, tek kullanımlık havlu veya kişiye özel havlu ve önlük kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, korona virüs tedbirleri doğrultusunda kapanan ve tekrar hizmet vermeye başlayan iş yerlerini dezenfekte ettiklerin ve bu merkezlere maske dağıttıklarını kaydetti. Başkan Doğan, “Bu zorlu süreçte esnafımızın ve hemşerilerimizin yanındayız. Hem esnafımızın hem de hemşerilerimizin sağlığı açısından gerçekleştirdiğimiz denetimler devam edecek. Kurallara uyan, uyarıları dikkate alan esnafımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.