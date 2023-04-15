Merkezefendi'de binlerce kişi orucunu Akkonak Mahallesinde açtı

Merkezefendi Belediyesi, Akkonak Mahallesi'nde toplu iftar programını binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Başkan Doğan, “Ramazan'ın ruhunu, kardeşliği, barışı, mutluluğu ve huzuru ilçemizde yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını Akkonak Mahallesi Açık Pazar Yeri'ne kurdu. Gerçekleştirilen iftar programına binlerce Merkezefendili katılarak oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik ve semazen gösterisi sahnelendi.

İftar sofrası Yenişehir Mahallesinde kurulacak

Akkonak Mahallesi'ndeki iftar programının ardından Merkezefendi Belediyesi, 16 Nisan Pazar günü Yenişehir Mahallesinde toplu iftar programını gerçekleştirecek. Ramazan ayının maneviyatının yaşanacağı programda etkinliğin yanı sıra çeşitli ikramlarda verilecek.

"Hemşehrilerimizin enerjisi bizleri motive ediyor"

İftar programına katılım sağlayan herkese teşekkür eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu iftarlar dolayısıyla hemşehrilerimle bir araya gelmek, yüzlerini görmek, enerjisiyle birlikte olmak inanın ki beni ve çalışma arkadaşlarımı motive ediyor. Ramazan'ın ruhu, kardeşliği, barışı, mutluluğu ve huzurunu ilçemizde yaşatmaya devam ediyoruz. Bütün mahallelerimiz eşit hizmet alacak diye söz vermiştik. Ötekileştirme, ayrıştırma yok demiştik. Merkezefendi'de sevgi, dostluk ve barış hakim olacak demiştik" diye konuştu.