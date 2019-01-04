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Merkezefendi'de ‘Bir Yastıkta 50 Yıl' projesi

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, eşi Hacer Subaşıoğlu ile 50 yıl aynı yastığa baş koyan Yakup-Habibe Kuzgun ailesini ziyaret etti.

Kuzgun çiftinin 50 yıllık gülümseten hatıraları, keyifli anlar yaşattı.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ‘Bir Yastıkta 50 Yıl' projesi kapsamında 50 yılı aşkın süredir evliliklerini sürdüren çiftlere ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve eşi Hacer Subaşıoğlu, evlilikte 50. yılını yaşayan Yakup-Habibe Kuzgun çiftinin evine misafir oldu. Kuzgun çifti, yarım asırlık evliliklerinde tecrübelerini ve hatıralarını anlattı. Mutlu bir evliliğin de sırlarını paylaşan çiftin gülümseten hatıraları da keyifli anlar yaşattı.


Ziyaret sonunda Başkan Subaşıoğlu, Yakup- Habibe Kuzgun çiftine yastık hediye etti.

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