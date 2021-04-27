Merkezefendi'de camiler artık daha temiz

Vatandaşların böylelikle daha temiz ortamda ibadetlerini yerine getirmiş olacağı belirtildi.

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullarda ve gönül rahatlığı ile yerine getirebilmesi için ilçe sınırları içerisinde bulunan dört caminin halılarını tamamen yeniliyor. Kadılar Köyü Cami, Meska Cami, 3.Sanayi Cami ve Muratdede Efendi Cami'sinde halı değiştirme çalışmaları son aşamaya geldi. Merkezefendi Belediyesi tarafından ayrıca diğer tüm cami, mescit ve ibadethanelerde de temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

“Tedbirlere daha çok uymalı ve dikkat etmeliyiz”

Salgının arttığı bu dönemde temizlik ve pandemi tedbirlerine daha çok uyulmasını ve dikkat edilmesini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimizin ibadetlerini sağlıklı koşullarda, gönül rahatlığıyla yerine getirebilmesi için ilçemizdeki dört camimizin halılarını tamamen yeniliyoruz. Tüm camilerimizi de detaylı bir şekilde, düzenli olarak temizliyoruz. Özellikle salgının, vakaların arttığı bu dönemde temizliğe, tedbirlere daha çok uymalı ve dikkat etmeliyiz. Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığını önemsiyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.