Merkezefendi'de çocuklar 23 Nisan'da doyasıya eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Merkezefendi'de coşkuyla kutlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bugün, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın günü. Onlar için çalışmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, coşkuyla bayram kutlama geleneğini sürdürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Merkezefendi Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklere çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Şenliğin ilk etkinliğinde Merkezefendi Belediyesi Çocuk Orkestrası, muhteşem bir konser verdi. İlk defa sahneye çıkan orkestra tarafından birbirinden güzel şarkılar hem çalındı hem söylendi. Salondaki minikler de şarkılara eşlik etti. Ardından Vantrolog Kukla gösterimi sahnelendi. Kukla ile birlikte şarkılar söyleyen çocuklar, kendilerine yöneltilen soruları da cevapladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı gösterimde çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Günün son etkinliğinde ise çocuk şarkıları ile tanınan Müzisyen Onur Erol sahne aldı. Çocukların en çok sevdiği birbirinden keyifli şarkıları söyleyen Erol'un konseri bir saat sürdü. Servergazi Salonu dolduran çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği'nde gün boyu, ‘Kendi Anahtarlığını Tasarla', yüz boyama, konser, şişme oyun grupları etkinlikleri gerçekleştirildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

“Çocuklarımızın gülümsediği aydınlık yarınlar için çalışıyoruz”

Düzenlenen etkinliklerde çocukları bir an olsun yalnız bırakmayan Başkan Doğan, çocukların bayramını kutladı. Doğan, “Bugün, çocuklarımızın günü. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir sevgi ve güvenle çocuklarımıza armağan ettiği bir bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Merkezefendi'de bayramlarımızı her zaman büyük bir coşkuyla kutladık, kutlamaya da devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak bugüne özel birbirinden güzel etkinlikler düzenledik. Çocuklarımız da tüm gün boyunca doyası eğlendi. Onların yüzünün gülmesi, mutlu olması ve sağlıkla büyümesi için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sunmak için her zaman mücadele edeceğiz. Tüm çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” diye konuştu.