Merkezefendide çocuklar ara tatilde doyasıya eğlendi

İki gün süren tiyatro gösterilerinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Kültür ve sanata önem veren Merkezefendi Belediyesi, tiyatro gösterileri ve birbirinden renkli etkinliklerle çocuklara eğlence dolu iki gün yaşattı. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerin ilk gününde ‘Alaaddin'in Sihirli Lambası' tiyatro oyunu Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Oyuncular, geri dönüşüm temalı oyunda çocukların çevre bilinci kazanmasını ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini eğlenceli bir dille anlattı. Programın ikinci gününde ise Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncuları, ‘Masal Dünya' isimli oyunla minik seyircilerin karşısına çıktı. Sevgi, dostluk ve arkadaşlık temasının bilinen masal kahramanları ile işlendiği müzikli ve danslı oyun, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Çocuklar, oyuncularla birlikte şarkılar söyleyip dans ederek '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı.

“Gelişimlerini olumlu yönde etkiliyoruz”

Çocuklara keyif dolu iki gün yaşattıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımızın ara tatil günlerini daha verimli ve eğlenerek geçirebilmesi için tiyatro etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın sosyo-kültürel gelişimlerini olumlu yönde etkiliyoruz. İki gün boyunca etkinliğimize yoğun katılım sağlayan çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.