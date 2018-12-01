Merkezefendi'de danışma kurulu toplandı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda, yeni oluşan danışma kurulunun ilk toplantısı gerçekleşti.

Merkezefendi Belediyesi'nin vizyon projeleri içerisinde yer alan ve Denizli'ye kazandırdığı en önemli eğitim projesi olan Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda, ilk danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 17 kişiden oluşan danışma kurulu, bir süre istişarelerde bulundu. Toplantıda okulla ilgili yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Toplantının ardından kurul üyeleri okulu gezdi.

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Eğitim-Öğretim faaliyetine bu yıl başlayan okulumuzda, ilk danışma kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Okul için neler yapabiliriz onları konuştuk. Önemli konuları ele aldık. Danışma kurulumuzda alanlarında uzman birbirinden değerli üyelerimiz var. Hepsine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.