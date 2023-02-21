Merkezefendi'de deprem eylem planının ilk adımı atıldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘Merkezefendi İlçesinde Depremden Kaynaklı Can ve Mal Kayıplarını Önlemeye Yönelik Eylem Planı' bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Başkan Doğan, “Depremle mücadele etmemizin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bilimin ışığında oluşturduğumuz eylem planlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Depreme yönelik faaliyetlerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi, vatandaşı bilgilendirmek ve ihtimal bir depreme hazırlıklı olmak için çalışmalarına devam ediyor. Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan ile Prof. Dr. Halil Kumsar konuşmacı olarak katıldığı ‘Merkezefendi İlçesinde Depremden Kaynaklı Can ve Mal Kayıplarını Önlemeye Yönelik Eylem Planı' bilgilendirme toplantısı Merkezefendi Kültür Merkezi'nde vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Yaklaşık üç saat süren toplantıya meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilim insanları vatandaşları bilgilendirdi

Deprem olgusu ve Denizli'nin depremselliği hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Halil Kumsar, Türkiye ve Denizli genelindeki diri fay hatları hakkında bilgiler verdi. Kumsar, Denizli'nin geçmiş dönemlerde yaşamış olduğu depremlerden bahsederek seminere gelen vatandaşları bilgilendirdi. Mevcut yapıların deprem performansını değerlendiren Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan, seminerde binaların deprem performansı değerlendirme ihtiyacında kime başvurulması gerektiğini ve deprem hasarlarının önemli sebeplerinden bahsetti. Depremde kirişlerin ve kolonların önemini belirten Kayhan, depreme dayanıklı yapı tasarımlarıyla ile ilgili de bilgiler verdi. Gerçekleştirilen sunumların ardından Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan, Prof. Dr. Halil Kumsar ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Vatandaşlar, böyle bir bilgilendirme toplantısının yapılmasından memnun olduklarını da dile getirerek Başkan Doğan ve profesörlere teşekkür ettiler. Soru-cevap kısmının ardından bilgilendirme toplantısı sona erdi.

“Alınacak önlemleri hemşerilerimizle paylaşıyoruz”

Bilimin ışığında çalıştıklarını ifade eden Başkan Doğan, “Depremin risklerini, önlemleri doğru ve hızlı bir şekilde alarak Denizli halkı ile paylaşmamız gerektiğini düşündük. İlçemiz ve ilimiz deprem bölgesinde bulunuyor. Bunun bilincinde ve farkında olmamız çok önemli. Bu gerçekten kaçmadan, depremle mücadele etmemizin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. On bir ilimizin etkilendiği depremlerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

“Kargaşayı ve telaşı yok etmek istiyoruz”

Deprem odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemizde depreme yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. AKUT'a her anlamda destek sağladık ve birlikte çalıştık. Deprem anında toplanılacak alanlarımızı belirledik. Bugün itibariyle farkındalığımızı bu toplantıyla birlikte Merkezefendimizden başlayarak genele yaymaya çalışacağız. Şu an yaşanan kargaşayı, telaşı, bilgi kirliliğini yok etmek istiyoruz. Depremden korkmayarak depremle nasıl mücadele edilir, nasıl yaşanır ve hangi önlemler alınır diye yola çıkacak olursak doğru sonuca ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Belediyemizde acil durum ekibimiz mevcut"

Denetimlerin devam ettiğini söyleyen Başkan Doğan, “Binaların dayanıklı olup olmadığına dair, birçok kriterden oluşan hızlı bina taramasını hazırlayarak, vatandaşımıza bilgi vermek ve yol göstermek istiyoruz. Aksi durumda belediyemize ait hukuki sorumluluklarımızın da çok ağır olduğunu biliyoruz. Zemin etüdü ve binanın yapısı deprem öncesi yapacağımız çalışmalar. Bu eylem planımızın içerisinde, deprem anı ve sonrası yapacağımız faaliyetler de bulunuyor. Belediyemizde acil durum ekibimiz mevcut. Bizler, bu ekibimizi ve ekipmanımızı daha da geliştireceğiz. Ekiplerimiz, kolon ve kiriş konusunda sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimlerimize devam edeceğiz” dedi.