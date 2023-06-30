Merkezefendi'de ev yangını panik oluşturdu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, ekipler tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve kısa sürede alevler tüm evi sardı. Çevredeki diğer evlerden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucunda yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak evdeki eşyaların tamamı yangın nedeniyle küle döndü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının neden çıktığını belirlemek için detaylı bir inceleme başlatıldı.