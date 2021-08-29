Merkezefendi'de festival coşkusu devam ediyor

Festivalin ilk günündeki coşku ikinci günde devam etti. Festivalin ikinci gününde ilk olarak Sahra sahne alarak birbirinden güzel şarkıları Denizlili sanatseverlere söyledi. Sahra'dan sonra sahneye çıkan Denizlili grup DEM de Gençlik Festivali'ne söyledikleri yabancı şarkılar ile renk kattı. Festivalin son kısmında Denizlili pop-rock grubu Vera sahne aldı ve en çok dinlenilen şarkılarını Denizlili sanatseverler için seslendirdi. Festival coşkusunu yaşayan Merkezefendili ve Denizlililer festival boyunca doyasıya eğlendi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, festivalde kendilerini yalnız bırakmayan ve festival coşkusunu doyasıya yaşayan sanatseverlere teşekkür etti. Gençlik Festivali'ni geleneksel hale getireceklerini belirten Başkan Doğan, “Hemşehrilerimizi sevilen sanatçılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren birbirinden değerli sanatçılarımızı ilçemizde ağırladık. Artık Merkezefendi'de Gençlik Festivalleri olacak. Merkezefendi sanatın ve kültürün merkezi olacak. Merkezefendi Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize birçok branşta kurslar veriyoruz. Merkezefendi'de geleceğin sanatçıları yetişiyor. Sahneye çıkan ve festival coşkusunu bizlere yaşatan değerli müzik gruplarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik Festivali'nin son gününde saat 20.00'de Rollback, saat 21.00'de Umut Kaya ve saat 22.00'de Aydilge sahne alacak.