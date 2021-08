Merkezefendi'de geleceğin sanatçıları yetişiyor

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde bateri, çello, keman, piyano, bağlama, perküsyon ve gitar branşlarında uzman eğitmenler tarafından ders veriliyor. Bugüne kadar toplam 750 Merkezefendili kursiyer eğitim gördü.

Merkezefendi Belediyesi sanat ve sanatçıya destek olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurulan enstrüman kursları büyük ilgi görüyor. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde bateri, çello, keman, piyano, bağlama, perküsyon ve gitar branşlarında uzman eğitmenler tarafından ders veriliyor. Bugüne kadar toplam 750 Merkezefendili kursiyer eğitim gördü. Pandemi döneminde de dersler online olarak gerçekleştirilmişti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kültüre ve sanata her zaman destek vereceklerini, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendili hemşehrilerimiz sanata, kültüre, spora ve eğitime büyük önem veriyor. Bizler de bu doğrultuda çalışmalar, etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyoruz. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin yararlanabileceği kurslarımızı merkezlerimizde veriyoruz. Geleceğin sanatçılarının yetiştiği kurslarımızda birçok branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz çok istekli ve heyecanlı. Bizler her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağız. Merkezefendimizde sanatın her alanını geliştirmeye, hemşehrilerimizin sanatsal yeteneklerini desteklemeye yönelik çalışmalarımız devam edecek” konuştu.