Merkezefendi'de halk ekmek satışları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi'nin, bütçelere katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Merkezefendi Halk Ekmek' büfeleri açılıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından bütçe dostu proje olarak hizmete sunulan Merkezefendi Halk Ekmek, satışa başlıyor. Merkezefendi Halk Ekmek satışları ilk etapta Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası ve Sümer Kapalı Pazar Yeri'nin yanında başlayacak. Vatandaşlar Merkezefendi Halk Ekmek'i saat 07.00'den itibaren alabilecek.

Belirlenen ilk dört mahalleye yerleştirilen Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri, ilerleyen haftalarda diğer mahallelerde kurulacak. Ekmeğin 3 TL'den satışa sunulduğu büfelerde plastik kullanımını azaltmak, çevre ve doğayı korumak amacıyla poşet verilmeyecek. Pazar günleri hariç haftanın altı günü hizmet verecek olan büfelerden kişi başı en fazla dört ekmek alınabilecek.

“Merkezefendi Halk Ekmek sofralara ulaşacak”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdüreceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Büfelerimizde yarın ekmek satışlarına başlıyoruz. Dar gelirli ailelerin bütçelerine katkı sağlamak için başlattığımız projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımıza Merkezefendi Halk Ekmek büfelerimiz ile destek olmayı amaçlıyoruz. Kurduğumuz büfelerde uygun, kaliteli ve sıcak ekmekler halkımızın sofralarına ulaşacak. Merkezefendi'mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.