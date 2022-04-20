Merkezefendi'de iftar yemekleri devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi'nin iftar sofrası bu kez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde kuruluyor.

Merkezefendi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından daha önce Muratdede ve Karaman Mahallelerinde organize edilen iftar programları bu kez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. İftar sofrası 21 Nisan Perşembe günü Esentepe Kapalı Pazaryeri'nde kurulacak. Program çerçevesinde tasavvuf müzik dinletisi, semazen gösterisi ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelenecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimiz ile birlikte aynı sofrada olmak, aynı yemeği paylaşmak bizler için büyük mutluluk. İftar soframızı bu hafta Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde kurarak hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Kuracağımız iftar soframıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.